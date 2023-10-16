Госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль.

Как сообщает # со ссылкой на «Bloomberg», после посещения 6 арабских стран госсекретарь США сегодня вновь совершил визит в Израиль.

Ожидается, что он проведет встречи с главами государства и правительства Израиля.

Отметим, что Блинкен с 11 октября находится в поездке на Ближний Восток. После нападения ХАМАС госсекретарь посетил Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность с Израилем и обсудить ситуацию, а затем отправился в другие арабские страны.

США активизировали дипломатические усилия по предотвращению конфликта в регионе.