Соединенные Штаты Америки и союзники собираются удвоить усилия в вопросе поиска ресурсов для, которых нуждается Украина. Такое заявление сделал по итогам встреч в штаб-квартире НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что за последние месяцы Украина достигла определенного прогресса. В частности, она оттеснила российский флот в Черном море, открыв судоходные пути для экспорта зерна. Кроме того, Украина привлекает все больше частных инвестиций, и храбро удерживает позиции на поле боя перед лицом российского наступления. Он также упомянул о прогрессе в реформах в сферах управления и безопасности.

«Но мы также знаем это: Украине срочно нужна дополнительная помощь. Мы слышали сегодня непосредственно от министра иностранных дел Кулебы, что каждый день без дальнейшей помощи ставит защитников Украины и ее гражданское население под еще большую опасность. Наша поддержка особенно важна, поскольку ряд стран помогает России развивать свою оборонно-промышленную базу и продолжать оказывать агрессию против Украины», – сказал госсекретарь США.

Блинкен отметил, что Китай продолжает предоставлять материалы для поддержки оборонно-промышленного комплекса России. Также поддержку Москве оказывают КНДР и Иран, «и все это подпитывает военную машину Путина».

«С точки зрения запасов оборудования, материалов, – одна из вещей, о которой мы сегодня говорили, это то, что все возвращаются назад и немедленно и внимательно смотрят на то, что может быть доступным (для передачи). Мы знаем, какие потребности у Украины: ПВО, артиллерия, боеприпасы. Поэтому я считаю, исходя из того, что я услышал сегодня, что все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия и, если необходимо, удвоить поиск ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться», – подчеркнул Блинкен.

При этом он в очередной раз подчеркнул необходимость того, чтобы Конгресс одобрил запрос президента США Джо Байдена на дополнительный бюджет.

«Что касается финансирования для Украины, то самое важное, самое безотлагательное – получить одобрение дополнительного бюджета. Это было бы непосредственным и важнейшим источником дополнительных средств, которые нужны Украине, чтобы помочь ей продолжать защищаться от российской агрессии», – сказал он. (УНИАН)