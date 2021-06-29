США поддерживают расширение «Авраамовых соглашений» между Израилем и арабскими государствами и работают над этим. Об этом сообщил в опубликованном во вторник в газете La Repubblica интервью госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы твердо поддерживаем «Авраамовы соглашения». Нормализация отношений (между Израилем и арабскими государствами) — положительный факт для всех сторон и всего региона. Они ведут к наращиванию торговли, туризма, инвестиций, улучшению жизни людей. Мы поддерживаем присоединение других стран и работаем над этим. Положительный пример есть, и другие ему последуют», — сказал Блинкен.

Как ранее сообщалось, расширение «Авраамовых соглашений» между Израилем и арабскими государствами и урегулирование палестино-израильского конфликта являются единственными внешнеполитическими инициативами, предпринятыми бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом, которые намерен сохранить действующий президент Джозеф Байден. (ТАСС)