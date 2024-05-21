США планируют расширять список компаний Китая, в отношении которых введены американские санкции за предполагаемые поставки в РФ продукции двойного назначения.

Как сообщает #, об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса рассказал госсекретарь Сединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, США уже ввели рестрикции в отношении свыше 100 выявленных китайских структур.

«Мы продолжим делать это», — отметил Блинкен. Так он прокомментировал вопрос поставок продукции в интересах российского оборонно-промышленного комплекса из Китая. По его словам, США «намерены координировать усилия с европейскими и другими партнерами».