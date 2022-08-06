Приостановка Пекином сотрудничества с Вашингтоном по вопросам климата скажется не только на США, но и на всем мире, особенно на развивающихся странах.

Как передает ТАСС, об этом в субботу в ходе пресс-конференции на Филиппинах заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Приостановка сотрудничества по климату наказывает не США, а мир, в частности развивающийся мир. Мы не должны «держать в заложниках» сотрудничество по вопросам глобального характера из-за различий между нашими странами», — сказал Блинкен. Трансляцию его выступления вело местное издание Rappler.

По словам американского дипломата, заморозка взаимодействия по климатическим вопросам будет иметь последствия для всей планеты. Приостановку сотрудничества по ряду пунктов общей повестки Китая и США Блинкен назвал «безответственным» шагом.