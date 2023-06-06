Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл во вторник вечером в саудовский город Джидда для обсуждения двустороннего сотрудничества и взаимодействия со странами Персидского залива. Как передает ТАСС, об этом сообщает телеканал Asharq.

Официальный визит шефа американской дипломатии в Саудовскую Аравию продлится до 8 июня. Блинкен, как ожидается, проведет переговоры с официальными лицами королевства, а также примет участие в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и министерской встрече международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».