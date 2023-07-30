Конгресс США не будет препятствовать продаже американских атомных подводных лодок (АПЛ) Австралии.

Как сообщает ТАСС, уверенность в этом выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийским журналистам, стенограмму которого опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Конгресс играет ключевую роль в нашей системе, и мы прорабатываем детали. Но все, что я слышу и вижу, свидетельствует, что есть прочная двухпартийная поддержка и готовность Конгресса продвигаться вперед. Так что я в полной мере ожидаю этого», — сказал глава американской дипломатии, отвечая на вопрос ведущей передачи 60 Minutes о том, есть ли гарантии того, что Конгресс одобрит продажу АПЛ Канберре.

Блинкен добавил, что «по-настоящему уверен» в готовности республиканцев и демократов одобрить указанный шаг.

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот осенью 2021 года после сообщения о заключении военного альянса AUKUS с Великобританией и США.