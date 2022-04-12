Бывшие футбольные чиновники Йозеф Блаттер и Мишель Платини предстанут перед судом в июне по обвинению в коррупции.

Как сообщает Газета.Ру, информация об этом размещена на сайте Федерального уголовного суда Швейцарии.

Слушания начнутся в Лозанне 8 июня и продлятся до 22 июня.

Прокуроры обвиняют бывшего президента ФИФА Блаттера в незаконной выплате 2 миллионов долларов в 2011 году тогдашнему президенту УЕФА Платини.

Обоим бывшим футбольным чиновникам были предъявлены обвинения в мошенничестве и некоторых других незаконных действиях, но они не признали себя виновными.

Блаттер, возглавлявший ФИФА 17 лет, ушел в отставку в 2015 году, а Платини — в 2016-м. Оба были отстранены от футбола на шесть лет по этическим соображениям.

Инцидент считается крупнейшим коррупционным скандалом в истории ФИФА.