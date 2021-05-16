Благие пожелания Болтона – осуществимы ли они на практике?

Экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США следует дать отпор России в Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишет National Review.

Болтон считает, что после распада СССР и Организации Варшавского договора расширение Североатлантического альянса окончательно не завершилось, так как шесть государств Восточной Европы и Кавказа остались в «серой зоне» между Россией и новыми границами НАТО.

Он предложил убрать это пространство, присоединив эти страны к Западу. Болтон отмечает, что Украина и Грузия в этом смысле являются стратегически более важными для США.

«В Грузии пора дать отпор российскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии», — пишет Болтон.

Экс-советник считает, что эти действия позволят воссоздать ситуацию, существовавшую до апреля 2008 года, когда членство Украины и Грузии в НАТО серьезно рассматривалось и считалось возможным, передает Газета.ру.

Звучит, конечно, заманчиво – особенно для Грузии и Украины. Но как это можно воплотить в практическом смысле? Что значит «дать отпор», и какие именно «действия»? Ничего конкретного Болтон не говорит, хотя, наверное, что-то подразумевает. Так вот, что это могут быть за шаги, при которых можно оторвать шесть стран Восточного партнерства (или хотя бы Грузию и Украину) от влияния и воздействия Москвы?

Оценку этим словам американского политика дали в беседе с # известные эксперты.

Евген Магда, украинский эксперт, директор Института мировой политики (Киев):

— Я бы назвал это заявление господина Болтона элементом даже не геополитики, а политической борьбы внутри Соединенных Штатов, поскольку он, как известно, был помощником президента Трампа по вопросам национальной безопасности и, соответственно, членом его администрации. Поэтому тут мы видим элемент такого обмена мнениями между демократами и республиканцами.

Очевидно, что речь идет о том, чтобы с точки зрения Болтона предоставить Украине и Грузии план действий для получения членства в НАТО. Но дело в том, что, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что этот план Украине предоставлен не будет, и думаю, что вероятность того, что его в июне получит Грузия также низка.

Есть еще один аспект. Программа ЕС Восточное партнерство, которая объединяет шесть постсоветских государств, это все-таки проект, инициаторами и двигателями которого изначально выступали Швеция и Польша. Как в этом случае будут действовать Соединенные Штаты? Я думаю, что все-таки это элемент большой внешнеполитической игры Вашингтона, элемент игры с Российской Федерацией, и я пока не вижу причин говорить о том, что США готовы действовать исключительно наступательно, и осуществлять четкие шаги навстречу постсоветским государствам – как всей шестерке, так и отдельно Украине и Грузии.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Прежде всего, хочу признать, что лично мне очень приятно слышать такое заявление, но в то же время я должен сказать, что такие слова от г-на Болтона прозвучали бы намного приятнее, когда он занимал очень высокую должность в Белом доме в недалеком прошлом. На данный момент его заявление можно расценить как проявление доброжелательства и моральной поддержки по отношению к нашей стране, за что мы ему благодарны.

Теперь что касается наших оккупированных территорий: мы не скрываем того факта, что со дня оккупации этих территорий, и даже до этого, шаги, предпринятые Западом, которые носили в основном дипломатический характер, оказались недостаточными. Грузия и ее общество, которые после восстановления независимости на международной арене позиционировали себя как прозападная страна, оказались жертвой. На мой взгляд, именно с оккупации грузинских территорий Путин начал процесс реинкарнации империи, который он продолжает по сей день в Украине, и в этом случае Украина не станет его последней остановкой, как это было в случае с Грузией, если Запад вовремя не проснется и не отреагирует адекватно. Уверен, за Украиной обязательно последуют и другие постсоветские страны.

Думаю, что исправление ошибок может быть запоздало, но это никогда не бывает лишним и в конечном итоге позволяет избежать потенциальных угроз, уже ожидаемых в будущем. Поэтому я считаю, что Запад должен быстро исправить ошибку, допущенную в Бухаресте в 2008 году. Приняв Грузию и Украину в НАТО, Запад ослабит Россию как агрессора и откроет путь для присоединения к альянсу остальных постсоветских стран.