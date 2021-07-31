Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала «Известиям» об ужесточении риторики относительно обязательной вакцинации в США.

Накануне президент США Джо Байден призвал федеральных чиновников и губернаторов штатов перейти к более строгому отношению к вакцинации населения от COVID-19 и передал властям на местах право принимать решение об обязательных прививках работников ряда сфер.

«Сейчас федеральная власть в США практически никаких централизованных решений в отношении эпидемии не принимает. Это максимально безопасная линия для федерального правительства, потому что граждане будут недовольны местными властями, а не центральными», — сказала Баранова.

В США существует большая поляризация между сторонниками и противниками вакцинации, подчеркнула Анча Баранова. Сторонники вакцинации рассматривают противников, как источник повышенной опасности. С другой стороны многие из не желающих вакцинироваться подвержены теориям заговоров.

«Очень важно, как всю информацию донесут до людей, чтобы кампания по вакцинации не застопорилась», — сказала Баранова.

В США к 29 июля первую дозу вакцины получили 189,9 млн человек (57,2% населения страны), полный курс вакцинации прошли 163,8 млн человек (49,4%) (iz.ru)