Билл Гейтс выделил $5 млн. Китаю на борьбу с коронавирусом

Основатель американской компании Microsoft («Майкрософт») Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда 5 млн долларов на оказание поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Чайна дейли».

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по данным издания, активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами — частными и общественными организациями, участвующими в деятельности по ликвидации пневмонии. Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их помещению на карантин и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.

«Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией», — заявил директор китайского отделения фонда Ли Ино.

По его словам, благотворительная организация также выделит 5 млн долларов для оказания поддержки странам Африки в принятии превентивных мер по осуществлению контроля и минимизации риска распространения пневмонии нового типа на континенте..