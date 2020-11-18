Билл Гейтс сравнил с нудистами отказывающихся носить маски

Основатель Microsoft Билл Гейтс сравнил с нудистами граждан, которые отказываются носить маски во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе совместного подкаста с актрисой и комиком Рашидой Джонс Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions.

Он счел странным поведение таких людей. «Они что, нудисты? Вас просят надевать штаны. Ни один американец, ну или очень мало американцев говорят, что это что-то ужасное», — отметил миллиардер.

Гейтс также объяснил, почему эксперты в области здравоохранения не сразу начали советовать населению носить маски для предотвращения распространения вируса. По его словам, изначально специалисты основывались на данных о контагиозности других респираторных инфекций, таких как грипп. Однако позднее выяснилось, что коронавирус способен передаваться не только во время чихания и кашля, но и разговора между людьми.