«Би-би-си» раскритиковали за излишний траур по принцу Филиппу

Британцы пожаловались на излишний траур и драматизм, которые проявила национальная телерадиокомпания «Би-би-си» после смерти принца ФИлиппа. Об этом сообщает Associated Press.

Так, на телеканале сети были отменены все развлекательные передачи, а в рамках трансляции спецрепортажей на экранах журналисты были одеты во все черное. Кроме того, по радиостанции в день смерти принца Филиппа можно было услышать инструментальные партии и мрачные мелодии.

В то время как одни граждане одобрили такое решение, другие британцы посчитали такие меры чрезмерными.

В связи с этим на сайте телекоммуникационной компании появилась форма для оставления жалоб. При этом в «Би-би-си» не стали называть число поступивших с жалобами обращений.(Газета.Ru)