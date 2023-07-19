Во многих странах в кафе и ресторанах популярно устраивать состязания — посетителю предлагается огромная порция блюда из меню, которую он должен полностью съесть за ограниченное время. Если посетитель справится с этим, то ему обеспечен обед за счет заведения. Это своеобразный маркетинговый ход — рестораны хотят привлечь внимание посетителей, делают блюда невероятных размеров и вводят соревновательный момент.

Эту маркетинговую идею в Азербайджане решили реализовать на местный лад. Так, в последние дни в азербайджанском сегменте видеосервиса TikTok ресторан Çınar Kokoreç запустил челлендж — любому участнику предлагается выиграть денежную награду, съев за определенное время блюдо турецкой кухни «ширдан».

Для несведущих отметим, что «ширдан» — это начиненный рисом и специями малый желудочек барана (сычуг), который обладает острым и насыщенным вкусом. Не каждый турок может съесть это блюдо. И вот бакинский ресторан решил привлечь посетителей тем, что предлагает каждому съевшему «ширдан» за ограниченное время денежную награду. Каждая попытка этого челленджа распространяется в TikTok, подстегивают интерес смельчаков, намеревающихся получить денежное вознаграждение и развлекая праздно глазеющих на это шоу пользователей.

Однако, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Завлекающее к себе посетителей заведение и рекламирующее себя подобным челленджем в первую очередь должно быть озабочено здоровьем лиц, которые намереваются съесть острое блюдо. Ведь острая пища стимулирует выработку желудочного секрета и довольно часто способствует его чрезмерному выделению, вызывая изжогу. А если жгучие специи поступают в желудок в больших количествах, то велика вероятность сильного раздражения слизистой оболочки с последующим развитием гастрита. К тому же излишнее раздражение острыми приправами может вызвать усиление воспалительных процессов, вплоть до образования эрозии или язв.

Своими опасениями от этого челленджа в беседе с # поделился врач-гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, «ширдан», схожий с азербайджанским блюдом «гурсаг», начинен острыми специями. «Для нашей страны, для нашей гастрономической культуры это блюдо является новшеством. «Ширдан» даже можно считать чуждым нашей гастрономической культуре. В целом, как врач, я могу отметить, что людям с гастритом, хроническим гастритом, язвой или ранами желудка, язвой 12-перстной кишки противопоказана острая пища. В первую очередь, это большой риск для лиц с хроническими заболеваниями.

Употребление этими лицами острой пищи может привести к реактивному гастриту. Вдобавок употребление острой пищи в летний сезон не считается правильным с точки зрения гигиены. К тому же это может вызвать проблемы со здоровьем у лиц, у которых в желчном пузыре наличествуют камни. Это может привести к острому холециститу. То же самое относится к лицам, страдающим от воспаления поджелудочной железы. Острая пища может спровоцировать их недуг. Острая еда противопоказана также лицам, страдающим от колитов», — подчеркнул он.

Как ясно из мнения врача-гастроэнтеролога, подобный рекламный ход ресторана может привести к печальным результатам для участников челленджа. Администрация ресторана даже не пытается обезопасить себя от возможных последствий столь безумного челленджа.

К примеру, известный в штате Мичиган ресторан Mallie’s Sports Bar & Grill предлагает посетителям специальный бургер «Хеллфайр». Перед началом состязания посетитель обязан подписать специальную бумагу о том, что ресторан не несет никакой ответственности за возможные последствия после употребления бургера, который в своем составе имеет острый соус.

Для усиления жгучести в бургер добавляют немного перца чили и соус «Буффало». Это придает бургеру неимоверную жгучесть. Осилить этот бургер нужно всего за 30 минут. Если участник состязания справится с этим заданием, то ресторан подарит ему абонемент на бургеры, который будет действовать в течение года с момента выигрыша. Вот так этот ресторан заботится не только о своем доходе, но и здоровье посетителей. Ведь наличие специальной бумаги наталкивает любителей острых ощущений на определенные мысли по поводу возможного ущерба их здоровью.

Но в Азербайджане администрация ресторана заботится только о своей прибыли, не задумываясь о том, что причиняет вред здоровью людей. А людям, которые видят в этом челлендже возможность заработать деньги, стоит задуматься над тем, что им, возможно, еще придется платить за потерянное здоровье, набив желудок острой пищей…