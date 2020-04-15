Безработные азербайджанцы в Москве не могут устроиться даже курьерами

Азербайджанская диаспора в Москве одна из самых крупных организаций в мире. Так как большинство азербайджанских мигрантов в России, в частности в Москве, работало в сфере услуг и торговых центрах, сейчас же из-за карантина многие из них столкнулись с серьезными проблемами. А северный сосед пока что не намерен заняться реализацией программ, направленных на решение проблем мигрантов.

Об этом рассказал # глава Московской общины азербайджанцев Шамиль Тагиев.

«Пока никакой программы правительства по решению проблем с мигрантами, которые остались без работы, в России нет. Следует подчеркнуть роль диаспоры и отдельных бизнесменов, которые помогают нашим соотечественникам в решении данной проблемы: кто-то покупает продукты, кто-то кому-то оплачивает жилье. В этих вопросах представители диаспоры помогают, а в решении юридических проблем оказывают помощь посольство и комитет по работе с диаспорой», — отметил он.

По словам Шамиля Тагиева, пока границы были открыты, масса людей смогла вернуться на родину, а сейчас составляется список тех граждан, которые будут отправлены в Азербайджан после 20-го апреля.

«Если будут сняты ограничения, эти люди смогут вернуться домой, но пока они сидят без работы, так как большинство из них было задействовано в сфере услуг. Закрылись торговые объекты, рестораны, кафе и огромное количество наших соотечественников оказались без работы, поэтому у них сейчас возникла острая нужда в продуктах питания и вообще в средствах к существованию. Сейчас различные общественные, диаспорские организации, частные лица занимаются решением накопившихся проблем: ежедневно порядка 150-200 семей, проживающих в Москве азербайджанцев, получают гуманитарную помощь», — добавил он.

Говоря о людях, которые остались без жилья из-за неуплаты арендной платы, Тагиев отметил, что часть из них сейчас размещена в хостелах.

«Планируется взять в аренду один большой хостел. Пока ищем источник для финансирования этого проекта», — подчеркнул он.

Председатель общины также подчеркнул, что самая большая проблема не в том, что большое число людей остались без работы, проблема в юридической безграмотности наших соотечественников.

«Сейчас они не могут устроиться даже на имеющиеся на рынке труда вакансии. К примеру, сейчас мы многим предлагаем работу в курьерской службе, потому что сейчас все заказывается онлайн, есть острая нужда в курьерах. Эта работа неплохо оплачивается, в Москве платят от полутора до трех тысяч рублей в день. К сожалению, у большинства наших соотечественников не все в порядке с документами, и, естественно, они сталкиваются с трудностями, когда хотят устроиться на работу на время кризиса.

Небрежное отношение к местным миграционным и трудовым законам и привело к такой катастрофической ситуации. И это существенно затрудняет нашу работу. Мы видим, что есть проблема, решение которой возможно. Но иногда мы просто бессильны», — заключил он.