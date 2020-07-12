Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
По утверждению Янь, в 2019 году она была одним из первых ученых в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса. Вирусолог рассказала, что получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна задание изучить выборку случаев заболевания, похожих на SARS (атипичная пневмония. – прим. ред.).
При этом она заявила, что ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, якобы еще 31 декабря — до того, как власти Китая и ВОЗ признали, что такой способ передачи возможен — сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку.
Как отмечает Fox News, представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, сообщив, что Янь, Пун и Пейрис никогда не работали непосредственно на эту организацию.
При этом в китайском посольстве в США сообщили Fox News, что ничего не знают о Янь. «Мы никогда ничего не слышали об этой женщине. Сразу после начала эпидемии китайское правительство отреагировало на вспышку COVID-19 быстро и эффективно», — говорится в электронном сообщении посольства.(РИА Новости)