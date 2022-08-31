Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что каждый российский военный почувствует «украинский ответ» за участие в специальной операции. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале политика.

Зеленский подчеркнул, что украинская разведка активно выполняет свою работу и делает все возможное и невозможное, чтобы «каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ».

Президент Украины подчеркнул, что у Российской армии «не будет ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области», а также пообещал, что Вооруженные силы Украины уничтожат все склады и технику российской стороны.

Зеленский предложил ВС РФ два варианта действий.

«Это украинская земля и им остается только две вещи — бежать или сдаться. Мы не оставляем им других вариантов», — заявил Зеленский.