Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что каждый российский военный почувствует «украинский ответ» за участие в специальной операции. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале политика.
Зеленский подчеркнул, что украинская разведка активно выполняет свою работу и делает все возможное и невозможное, чтобы «каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ».
Президент Украины подчеркнул, что у Российской армии «не будет ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области», а также пообещал, что Вооруженные силы Украины уничтожат все склады и технику российской стороны.
Зеленский предложил ВС РФ два варианта действий.
«Это украинская земля и им остается только две вещи — бежать или сдаться. Мы не оставляем им других вариантов», — заявил Зеленский.