Бездомным придется вернуться на улицу

11 января на одной из улиц Низаминского района столицы было обнаружено тело мужчины предположительно, 30-40 лет. Личность обнаруженного, не установлена.

Как было установлено во время следствия, мужчина умер ночью от переохлаждения.

В тот же день глава пресс- службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы выступил с заявлением, в котором говорится, что в связи с резким похолоданием социальные убежища Государственного фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения будут работать в усиленном режиме.

Как заявил Фазиль Талыблы лица, нуждающиеся в социальном убежище, могут обратиться по номеру 0776415181 или на горячую линию самого министерства 142.

8 ноября 2019 года на сайте # была опубликована статья под названием «Если ты бомж, у тебя должна быть справка». Согласно заявлению директора приюта Анар Абдуллаев, для приема в убежище необходимо обращение органов полиции в Государственный фонд социальной защиты относительно размещения бездомного. Кроме того, бездомный должен представить удостоверение личности, справку о здоровье, и справку о том, что не болеет инфекционными заболеваниями.

Как сообщило Министерство труда и социальной защиты населения в связи с похолоданием с начала 2020 года в социальном убежище размещены 360 бездомных, глава пресс- службы Фазиль Талыблы уточнил, что в связи с ухудшением погодных условий в социальное убежище принимают всех бездомных.

Можно было обрадоваться тому, что бездомные, наконец – то обретут крышу над головой. Но, как сообщил # директор социального убежища Анара Абдуллаев, данная система будет осуществляться лишь до окончания холодов. «После окончания холодов бездомных в убежище будут принимать на основании существующих правил», — сказал Абдуллаев.

Это означает, что после окончания холодов бездомным, среди которых есть и дети, вновь придется ютиться, где попало и бегать за справками в полицию, муниципалитет или исполнительный орган власти.

Специальные убежища для бездомных действуют также в соседних с Азербайджаном Грузии и Российской Федерации. Для того, чтобы попасть в эти убежища бездомным достаточно написать письменное обращение.