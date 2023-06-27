Венгрия поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС только в том случае, если другие страны-члены ЕС согласятся одновременно предоставить Грузии статус кандидата.

Об этом заявил редактор Европейского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк со ссылкой на анонимные дипломатические источники.

Без предоставления Грузии статуса кандидата Будапешт может заблокировать переговоры Украины с ЕС.

Дипломатические источники при этом отмечают теплые отношения правительства Гарибашвили с правительством Орбана.

Кроме этого, Будапешт и Киев имеют расхождения о статусе и правах этнических венгров в Украине, отмечает civil.ge.

Относительно текущей ситуации в докладе говорится, что Евросоюз считает, что Украина выполнила два из семи приоритетов, Молдова – три из девяти, а Грузия – только три из 12. (newsgeorgia.ge)