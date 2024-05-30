Швеция рассматривает возможность в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа, если Венгрия остановится или сумеет смягчить предложенные Европейским союзом последние санкции против Москвы, пишет Bloomberg.

Страны-члены ЕС обсуждают санкции, направленные на ключевые российские СПГ-проекты, а также запрет на использование портов блока для реэкспорта поставок, предназначенных для третьих стран, в рамках усилий по ограничению возможностей Кремля получать доходы от ископаемого топлива. Венгрия выступила против пакета, а для введения санкций требуется единогласие 27 стран-членов ЕС.

«Если пакет санкций не будет соответствовать своей цели, мы готовы действовать самостоятельно», — заявила министр энергетики Швеции Эбба Буш в интервью в кулуарах встречи министров в Брюсселе.

«Это не оптимальный вариант, но мы изучаем возможность найти способ остановить и ввести санкции против российского импорта, в частности СПГ», — добавила министр.

▪️Буш не уточнила, как именно правительство будет бороться с импортом энергоносителей из России, но сказала, что новые меры, позволяющие отдельным странам-членам ЕС эффективно запрещать поставки российского СПГ без новых санкций, недостаточны.

Правила требуют, чтобы страны принимали во внимание энергетическую безопасность блока, в то время как такие страны, как Испания, заявили, что импорт, может быть, просто перенесен в другие страны ЕС.

Буш сказала, что одним из способов привлечь Венгрию к будущим энергетическим санкциям, а также к «зеленому курсу» блока, было бы поощрение ЕС новых инвестиций в пострадавший ядерный сектор региона, чтобы помочь странам компенсировать потерю российского газа. Она раскритиковала Европейский инвестиционный банк за то, что он не делает больше для льготного финансирования этого сектора.

«ЕИБ должен ответить на вопрос, почему он фактически пускает под откос проблему европейской конкурентоспособности», — сказала она. «Потому что это будет иметь последствия».