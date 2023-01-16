Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил во время пресс-конференции с министром технологии и промышленности Турции Мустафой Варанком, что страна начала переговоры с Турцией о получении СПГ из турецкого терминала на уровне компаний. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже начались коммерческие переговоры между MVM турецкой государственной нефтегазовой компанией о том, сколько и по какому графику из растущего количества турецкого газа мы можем включить в венгерский рынок», — сказал он.

По словам Сийярто, в целях долгосрочной безопасности поставок газа в страну нужно «присоединенить» новые источники к энергоснабжению, самые реальные из которых — это газ из Азербайджана и сжиженный газ, который поступает в СПГ-терминал Турции.