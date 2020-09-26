Бесплатный интернет и ноутбуки – несбыточная мечта азербайджанских школьников

Недавно в # обратились родители, которые выразили недовольство в связи с качеством проводимых онлайн уроков.

«Для проведения уроков необходимо наличие ноутбука. Но не каждый родитель может позволить купить ноутбук для своего ребенка. Да и Интернет в нашей стране очень дорогой, и не каждый может себе позволить пользоваться услугами глобальной сети. Мы еще не говорим о качестве интернета. Поэтому не все дети имеют возможность принять участие в онлайн — уроках», — сообщили нам родители школьников.

Хотим напомнить, что о высокой стоимости Интернета в Азербайджане неоднократно сообщали также и разные эксперты.

В связи с пандемией коронавируса, практика проведения онлайн – уроков применяется и в соседних с Азербайджаном Грузии и России.

Однако в Грузии родителям не приходится покупать дорогие ноутбуки. Потому, что в Грузии государство предоставляет всем первоклассникам ноутбуки бесплатно.

А в России учащиеся были освобождены от обязанностей выплачивать специальный налог для пользователей Интернета, который был введен с 2015 года.

А как же у нас? Как поступить тем родителям, которые не могут купить ноутбук своему ребенку и платить за дорогой интернет?

Как заявил # пресс- секретарь Министерства образования Джасарат Валехов, если у кого-то нет ноутбуков, и нет денег на оплату интернета, то пусть пользуются телеуроками, которые охватывают все школьные предметы.

Логика в словах представителя минборазования есть, если не учитывать тот факт, что не все родители довольны качеством образования, которые получают их чада посредством телеуроков.

Эксперт в сфере образования Камран Асадов весьма критически относится к телеурокам. «К сожалению, в Азербайджане не существует инструментов проверки освоения учеником телеуроков. В Азербайджане очень часто случаются перебои с электричеством. Это в свою очередь препятствует проведению телеуроков», — считает эксперт.

По мнению депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова, телеуроки не могут охватить все школьные предметы.

«А что касается онлайн-уроков, то они были введены в рамках предотвращения распространения пандемии коронавируса», — сказал # депутат.

Родители школьников также возмущались высокой стоимостью интернет- услуг в Азербайджане.

Чтобы выяснить, собирается ли государство снизить стоимость Интернета хотя бы для учащихся средних школ, мы обрались в пресс- службу Министерства связи, транспорта и высоких технологий, сотрудники которой ответили на наше обращение в письменной форме.

«Работники компаний “Baktelecom” и “Aztelekom”, находящихся в подчинении Минсвязи, работают в усиленном режиме с целью обеспечения жителей столицы услугами беспрерывной связи.

В связи с объявлением карантина в период пандемии увеличилась потребность в интернет услугах.

Контенты, используемые школьниками и студентами, охватывают 70 процентов всего видеотрафика.

Одновременно к Интернет – сети пытаются присоединиться и другие пользователи. В течение последних 8 месяцев 100 тысяч абонентов в Азербайджане получили возможность присоединиться к Интернету. Мы оперативно реагируем на все обращения, связанные с оказанием интернет – услуг. Работы по улучшению качества оказанных гражданам услуг продолжаются также в регионах страны», — говорится в письме пресс- службы Министерства связи, транспорта и высоких технологий.

К сожалению, на наш вопрос министерство так и не ответило. Ведь усиленный режим работы компаний “Baktelecom” и “Aztelekom” на цену Интернета никак не влияет, кстати, как и на качество.

Нам пришлось обратиться в государственную телекоммуникационную компанию «Azeurotel», в надежде получить ответ на вопрос будет ли снижена стоимость на Интернет.

Как сообщили нам сотрудники компании, у них нет сведений об уменьшении стоимости Интернета в стране в ближайшее время.

На днях в интервью # член Милли Меджлиса, доктор экономических наук Руфат Гулиев заявил, что большинство депутатов выступают за введение в стране бесплатного Интернета (). Интересно смогут депутаты добиться бесплатного Интернета хотя бы для учащихся или все останется на уровне предложений?

В любом случае, устранением недочетов в системе онлайн-образования нужно заняться не медля. Ведь неизвестно, сколько еще продлится коронавирус, а с такими недостатками через несколько лет по нам больно ударят результаты онлайн-образования. Ведь страна нуждается в кадрах…