«Бешикташ» стал чемпионом Турции

Стамбульский футбольный клуб «Бешикташ» завоевал титул победителя турецкой Суперлиги сезона 2020-2021 года.

В решающем поединке «черные орлы» обыграли на выезде «Гёзтепе» со счетом 2:1.

«Бешикташ» открыл счет на 10-й минуте после гола хорватского защитника Домагоя Вида.

На 24-й минуте Альпаслан Озтюрк сравнял счет — 1: 1.

Победный мяч в составе стамбульцев забил алжирский нападающий Рашид Геззал, реализовав пенальти на 69-й минуте.

Таким образом, «черные орлы» в 21-й раз стали победителями первенства страны. В последний раз «Бешикташ» выигрывал титул чемпиона Турции в 2017 году.