Подарок президента РФ Владимира Путина экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони является нарушением антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на членов Еврокомиссии.

Речь о подарке в виде 20 бутылок водки, направленных итальянскому политику.

«В апреле 2022 года было принято решение о введении запрета на импорт из России в ЕС спиртных напитков — в том числе водки. Соответствующая норма не предусматривает исключения для подарков», — уточняется в заявлении пресс-секретаря ЕК.

В Еврокомиссии обратили внимание, что все государства, являющиеся членами ЕС, несут ответственности за исполнение действующих санкций против РФ.

Нпомним, что на встрече с депутатами своей партии Берлускони рассказал, как помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба. «Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо в день рождения. Я ответил бутылками «Ламбруско» и таким же письмом», — говорил политик. Также он отметил, что знает президента России как мирного и благоразумного человека.