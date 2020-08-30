Берлинская полиция разогнала несогласованную акцию на месте субботних протестов

Несогласованная акция протеста прошла в воскресенье в берлинском районе Тиргартен возле Колонны победы, в ней принимали участие противники коронавирусных ограничений. Об этом сообщил представитель полиции германской столицы.

«Около 2 тыс. человек собрались возле Колонны победы, многие не соблюдали дистанцию, не носили маски. Мероприятие было несогласованным. Полицейские призывали демонстрантов разойтись, но реакции не было. Были осуществлены задержания», — сказал он. Представитель правоохранительных органов не смог уточнить, сколько человек были задержаны.

В настоящее время несколько десятков человек остаются возле Бранденбургских ворот, которые расположены в нескольких километрах от Колонны победы. Многие имеют при себе черно-бело-красные флаги Германской империи (использовались в 1871-1919 годы). Считается, что их обычно носят на демонстрации так называемые рейхсбюргеры — представители правоконсервативных и националистических течений.(ТАСС)