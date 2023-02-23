Власти Германии выражают решительный протест против вынесенного властями в Тегеране смертного приговора гражданину ФРГ и Ирана Джамшиду Шармахду. Федеральный канцлер Олаф Шольц назвал приговор «неприемлемым». «Иранский режим борется со своим собственным народом всеми возможными способами и пренебрегает правами человека», — написал он в среду, 22 февраля, в Twitter. По его словам, Германия осуждает приговор самым решительным образом и призывает его отменить.

Ранее в тот же день правительство ФРГ в качестве реакции на смертный приговор Шармахду выслала двух иранских дипломатов. Кроме того, в МИД Германии вызван временный поверенный в делах иранского посольства. «Его проинформировали, что мы не приемлем масштабных нарушений прав гражданина Германии», — указало внешнеполитическое ведомство.

Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Муцель передал властям Ирана официальный протест Берлина против данного решения. Германия призывает Иран отозвать смертный приговор и обеспечить возможность справедливой процедуры его обжалования в соответствии с принципами правового государства, заявил представитель МИД ФРГ. По его словам, немецкое посольство в Тегеране находится в контакте с родственниками Шармахда, но не имело возможности оказать консульскую помощь ему самому из-за наличия у него и иранского гражданства. Власти Ирана также многократно отказывали сотрудникам посольства в присутствии на судебном процессе в отношении Шармахда, сообщается далее.

Накануне суд в Иране признал 67-летнего Джамшида Шармахда виновным, среди прочего, в совершении теракта и «коррупции на земле» и приговорил его к смертной казни. Шармахд был арестован в 2020 году, министерство разведки назвало его «лидером террористической группировки Тондар», которая якобы вела террористическую деятельность против Ирана из США. (DW)