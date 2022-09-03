По информации немецких СМИ, Германия согласилась с кандидатурой Алексея Макеева на нового посла Украины, который заменит Андрея Мельника.

Как пишет «Европейская правда», об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщают Welt am Sonntag и Spiqel/

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер согласился на назначение новым послом Алексея Макеева.

Алексей Макеев сейчас является спецпредставителем МИД Украины относительно санкционной политики и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в том числе в Берлине и Берне, хорошо владеет немецким языком.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрей Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии уже восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре, не более шести лет.

Позже германские СМИ сообщали, что новым послом Украины могут назначить Алексея Макеева.