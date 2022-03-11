Беременная Марианна Пидгурская, которая была пациенткой роддома в Мариуполе, обстрелянного 9 марта российскими оккупантами, родила дочь. Об этом 11 марта сообщила в Twitter журналистка Ольга Токарюк.

Журналистка отметила, что получила сообщение от родственника женщины.

«Я получила сообщение от родственника беременной девушки Марианны из разбомбленной Мариупольской больницы. Им удалось ненадолго связаться с ней по телефону. Минувшей ночью, в 22.00, Марианна родила девочку!» – написала Токарюк.

Родственник Марианны также сообщил, что женщина чувствует себя хорошо. По его словам, она находится в Мариуполе, там не прекращается бомбардировка и нет теплоснабжения.