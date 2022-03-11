Журналистка отметила, что получила сообщение от родственника женщины.
«Я получила сообщение от родственника беременной девушки Марианны из разбомбленной Мариупольской больницы. Им удалось ненадолго связаться с ней по телефону. Минувшей ночью, в 22.00, Марианна родила девочку!» – написала Токарюк.
Родственник Марианны также сообщил, что женщина чувствует себя хорошо. По его словам, она находится в Мариуполе, там не прекращается бомбардировка и нет теплоснабжения.
Фотографии окровавленной беременной Пидгурской возле разрушенного роддома, опубликованные в Facebook журналистом Мстиславом Черновым и фотографом Евгением Малолеткой, облетели все мировые СМИ. Фото, в частности, опубликовали CNN, The Telegraph, Daily Mail, Time и другие.
Пропагандистские российские СМИ, политики и дипломаты заявили, что фотографии девушки – «постановка». Об этом, в частности, написало в Twitter посольство России в Великобритании, сообщала «Украинская правда».
Однако администрация соцсети удалила ложное сообщение в связи с нарушением правил сообщества.
(gordonua.com)