Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил о внеочередном созыве Халк Маслахаты (Народный совет). Предположительно на нем произойдет передача власти от отца к сыну Сердару и будет объявлено о досрочных президентских выборах. А также для Гурбангулы Бердымухамедова введут новый пост, который позволит ему не только контролировать власть, но и оперативно вмешиваться в текущие события. Но последние события в Казахстане внесли поправки в повестку заседания, намеченного на начало февраля. Об этом пишет «Независимая газета».

Издание пишет, что президент Бердымухамедов в ходе состоявшегося 12 января заседания Госсовета безопасности дал указания Министерству нацбезопасности проанализировать текущую военно-политическую ситуацию, положение с безопасностью в регионе и оценить ее влияние на Туркмению. Он также распорядился «усилить контроль над интернетом в целях нераспространения материалов, вредных для конституционного строя».

Вскоре после этого в одном из районов Лебапской области полиция обвинила в попытке устроить бунт и обещала расстрелять собравшихся у здания администрации 200 местных жителей, недовольных повышением цен на субсидируемые продукты, сообщило Радио «Азатлык». В других регионах силовики усилили воспитательные беседы и рейды, в ходе которых пресекают попытки людей собираться даже втроем-вчетвером. Повсеместно усилена цензура интернета, блокированы программы VPN. «В Туркменистане и так все перекрыто – социальные сети, стриминговые сервисы, мессенджеры… За компьютерщиками, которые устанавливают программы VPN, идет настоящая охота, в Уголовный кодекс Туркменистана внесена специальная статья, предусматривающая до восьми лет заключения за установку программ VPN и аналогичных им», – сказал российскому изданию эксперт по Туркменистану Сердар Айтаков.

«Предстоящие выборы президентом Сердара – это все-таки большой риск. Возможны народные волнения, и власть это понимает. Настроения сейчас в отношении к президенту и его семье негативны, а с Сердаром население не связывает особых надежд на улучшение жизни. Конечно, сомнений в том, что он наберет положенные более 90% голосов, нет, но именно это и может вызвать взрыв», – считает Айтаков.

По словам эксперта, туркменские власти опасаются повторения казахских событий. Именно тревога за свое будущее стала причиной внеочередного созыва Халк Маслахаты. Как заявил Бердымухамедов, нужно «подвести итоги и составить планы на будущее».

По словам эксперта, у Сердара Бердымухамедова неожиданно появились соперники на главный государственный пост – его родственники. А именно один из племянников Гурбангулы Бердымухамедова Шамурад Реджепов, известный как Шаммы Беспредельщик. Он с помощью братьев подмял под себя целые отрасли экономики Туркмении. В отличие от Сердара Бердымухамедова Шаммы выглядит брутальным и ассоциируется с новым «центром силы». Пока Сердару Бердымухамедову удается справляться с необузданной жаждой богатства и власти своих кузенов, считает Айтаков.