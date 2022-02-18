После распада СССР сразу были выделены три подсистемы в постсоветском пространстве: прибалтийские, гуамовские и центрально-азиатские республики. Из них наиболее интересными и мозаичными стали последние, т.е. центрально-азиатские.

А из азиатских республик, пожалуй, наиболее безоблачным государством стал Туркменистан. Первый президент Сапармурад Ниязов, т.е. Туркменбаши ровно 15 лет правил страной, как президент, а до этого шесть лет был первым секретарем Туркмении – он хлеб назвал именем своей матери, всячески издевался над своими министрами, устраивал спортивные «соревнования» с их участием, в свободное время писал религиозную книгу для туркмен – «Рухнаме».

И нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов, как говорится, не отстает в оригинальных выходках от своего предшественника: он также сочиняет музыку и исполняет ее вместе со своими внуками, правит страной теми же авторитарными методами, как его предшественник. Но в его политике есть один интересный момент: Гурбангулы собирается передать власть своему сыну Сардару. Сейчас в Туркмении идут масштабные работы по престолонаследию – в марте состоятся очередные президентские выборы, и народ Туркменистана в них выберет своего очередного президента, которым станет Сардар Бердымухамедов.

Такие авторитарные лидеры, как Бердымухамедов, как правило, не отдают власть, они правят пожизненно. Предшественник Бердымухамедова Ниязов также был пожизненным президентом.

Но казахстанский президент положил начало новому политическому порядку – он отказался стать пожизненным президентом, вместо этого решил стать пожизненно лидером своей нации. О будущих титулах Бердымухамедова не пишут, непонятно, какой же пост он займет при президенте сыне. На днях он заявил, что достиг пророческого возраста. А не собирается ли Гурбангулу стать первым пророком Туркменистана? Нам трудно сказать, что-то по этому поводу. Единственно, что мы можем добавить, это то, что туркменский президент уже давно готовит своего сына на пост президента.

Тут заметим, что кроме президента Гурбанкулы есть еще один президент, который собирается передать власть своему сыну, и это президент Таджикстана Эмомали Рахмон. Наверное, в случае успешного завершения процесса престолонаследия в Туркменистане, состоится и его таджикский вариант. Что касается вопроса «Почему они так торопятся?», тут стоит заметить, что, наверное, центрально-азиатские диктаторы не очень –то уверены в своих сыновьях – сами намерены обеспечить им власть. Получится ли? Думается, что да. Политические анализы не предсказывают, что –то неладное в центрально-азиатских республиках.

Но казахстанские события также никто не предсказывал. Но они случились. Конечно, Таджикистан является более сложным государством, нежели Туркменистан. Поэтому однозначно можно сказать, что там без осложнений не пройдет. Туркменистан же, как говорится, есть пустыня и верблюды – поэтому тут все гораздо проще.

Кроме всего этого тут есть и российский фактор. Казахстанские события заложили начало нового процесса – отныне ОДКБ будет вмешиваться и во внутренние дела своих членов, чтобы наладить «порядок» в этих странах.

Надо сказать, что это есть еще один весьма надежный ресурс центрально-азиатских республик. Плюс, США и страны НАТО также не выступают против вмешательства России во внутренние дела центрально-азиатских республик. Неужели произошел негласный раздел постсоветского пространства? Пока да! США и НАТО достаточно гуамовских стран. Но вечных разделов или согласий не бывает. Наступит время, когда в зону интересов США и НАТО попадут и центрально-азиатские республики. Даже теперь эти страны не очень-то отдаленные страны для США и НАТО – нет, последние ведут переговоры об открытии своих военных баз в этих государствах