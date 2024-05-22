Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала призыв министерства обороны ФРГ увеличить помощь Украине на €3,8 млрд в текущем финансовом году.

Как передает #, c соответствующим заявлением дипломат выступила в интервью газете Bild.

«Я полностью согласна в этом с министром обороны. И не только с ним, но и с министром внутренних дел», — заявила Бербок отвечая на соответствующий вопрос.

«Нам нужен бюджет на обеспечение безопасности», — подчеркнула она. Свою позицию министр обосновала изменившейся ситуацией с безопасностью в Европе.

«И в такой исключительной ситуации, на мой взгляд, исключение должно быть соответствующим образом отражено и в бюджете», — сказала Бербок. Это, по ее мнению, требует «много-много денег».

Ранее стало известно, что Минобороны ФРГ запросило дополнительные средства в размере €3,8 млрд для помощи Украине в текущем финансовом году.