Уголовный суд Версаля вынес решение по делу о шантаже бывшего хавбека сборной Франции Матье Вальбуэна, сейчас играющего за «Олимпиакос», видеозаписью интимного характера со стороны форварда «Реала» Карима Бензема и еще четырех человек.

Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа. По мнению суда, футболист не осознавал преступный характер своих действий.

Карима приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро. Это максимально возможное наказание по этому делу.

Прокурор требовал 10 месяцев тюрьмы условно для французского форварда и штрафа в размере 75 тысяч.

Напомним, cледствие подозревало Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный чемпионат мира-2018. (sports.ru)