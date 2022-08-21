Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели брачную церемонию в присутствии родственников и самых близких друзей. Свадьба состоялась в субботу, 20 августа, в имении актера в штате Джорджия. Об этом, как передает «Газета.Ru«, рассказало издание Daily Mail.

На свадьбу в особняке Бена Аффлека, стоимость которого, по данным издания, составляет $8,9 млн, были приглашены близкие друзья и родственники пары. Так, среди гостей были дети от предыдущих браков актеров — дети Бена Аффлека от Дженнифер Гарнер Вайолет (16 лет), Серафина (13 лет) и Сэм (11 лет) и дети Дженнифер Лопес от певца Марка Энтони, 14-летние Эмма и Макс.

Также на свадьбе присутствовали давние друзья Бена Аффлека — Мэтт Деймон со своей подругой Лючианой Барросо, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюс. Предполагается, что в списке гостей были также Джордж Клуни, Джейн Фонда, Рене Зеллвегер и Джимми Киммел.

Для церемонии Дженнифер Лопес выбрала свадебное платье Ralph Lauren. Бен Аффлек вступил в брак в белом смокинге и черных брюках.