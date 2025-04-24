Бывшие супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались в центре нового конфликта, теперь из-за недвижимости.

Как сообщает TMZ, они не могут договориться по поводу продажи их общего дома в Беверли-Хиллз стоимостью $68 миллионов. Покупателя не могут найти уже около девяти месяцев, передает media.az.

По информации источников издания, Аффлек настаивает на снижении цены, чтобы как можно скорее продать недвижимость. Однако Лопес не спешит идти на уступки и продолжает надеяться на выгодного покупателя. «Дженнифер всё еще хочет получить за него «динеро» [деньги, капитал]», — иронизирует издание, напоминая о хите певицы Let’s Get Loud.

С момента начала 2025 года на особняк не было серьезных претендентов, несмотря на его роскошные характеристики: 12 спален, 24 ванные комнаты и общая площадь около 3,5 тысяч квадратных метров. Звезды приобрели дом за $60,85 млн в июне 2023 года — почти через год после их тайной свадьбы в Лас-Вегасе.

Недвижимость уже пытались продать в сентябре 2024 года: Лопес и Аффлек якобы приняли предложение на $64 миллиона, но покупатели в последний момент отказались от сделки.

Источники отмечают, что бывшие супруги никогда по-настоящему не чувствовали себя в этой роскоши как дома. «Бену этот дом никогда не нравился, — рассказал инсайдер People в июне 2024 года. — Он слишком далеко от его детей». А Лопес считала особняк «слишком большим для нее».

После расставания Джей Ло переехала в дом за $18 миллионов в районе Лос-Анджелеса. Аффлек же еще до подачи документов на развод приобрел недвижимость стоимостью $20 миллионов в Пасифик-Палисейдс.