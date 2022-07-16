В Белом доме утверждают, что российские члены правительства в последние недели посетили аэродром в центральном Иране, где осматривали боевые беспилотники с намерением приобрести для использования в войне против Украины.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает AP.

Белый дом обнародовал разведданные, что в субботу президент Джо Байден должен встретиться с лидерами шести стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака. Ожидается, что в конце четырехдневного путешествия он выступит со своим «главным посланием» по Ближнему Востоку, расширению возможностей США и объединению региона против Ирана.

По данным Белого дома, Иран продемонстрировал беспилотники россиянам на аэродроме Кашан 8 июня и 15 июля. Администрация также обнародовала спутниковые снимки беспилотников «Шахед-191» и «Шахед-129», которые демонстрируются и улетают на аэродроме, а транспортный самолет российской делегации находится на земле.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у администрации «информация о том, что правительство Ирана готовится предоставить России несколько сотен БПЛА».

«Мы считаем, что официальная российская делегация недавно получила демонстрацию иранских БПЛА, способных атаковать. Мы публикуем эти изображения, сделанные в июне, на которых изображены иранские БПЛА, которые в тот день видела российская правительственная делегация. Это свидетельствует о том, что Россия заинтересована в приобретении иранских БПЛА, способных атаковать», – добавил Салливан.

В США считают, что июньский визит был первым случаем, когда российская делегация посетила этот аэродром для такой демонстрации.

Байден стремится усилить координацию между союзниками с Ближнего Востока в ответ на российское вторжение в Украину и то, что текущий конфликт означает регион. Многие страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, серьезно озабочены злонамеренной деятельностью Ирана в регионе.

Ни одна из стран, представленных на саммите, не пошла в ногу с США по поводу санкций против России, что является ключевым приоритетом внешней политики администрации Байдена. Во всяком случае, ОАЭ стали своеобразным финансовым убежищем для российских миллиардеров и их яхт. Египет остается открытым для русских туристов.