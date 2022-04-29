США по-прежнему считают, что Россия не должна принимать участие в саммите Группы двадцати (G20). Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Она напомнила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден публично высказывался против участия главы РФ Владимира Путина в G20.

«Мы приветствуем участие и приглашение Украины участвовать в G20», — сказала Псаки.

По ее словам, Вашингтон в частном порядке связался с Индонезией, которая проведет саммит, и узнали, что Россия была приглашена на это мероприятие еще до начала специальной военной спецоперации на Украине.

«Мы публично и частным образом выражали свое мнение о том, что не считаем, что они должны быть частью этого [саммита]», — добавила представитель Белого дома.