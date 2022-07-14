Увеличение давления на российский финансовый сектор может быть предметом новых санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.

В настоящий момент 10 российских банков отключены от международной системы SWIFT. Вопрос дальнейшего расширения этого списка находится в компетенции властей Евросоюза, заявил Вудхаус.

«Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать», — цитирует дипломата РИА Новости.

Последним раундом санкций ЕС отключил от SWIFT Cбер, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. С марта без доступа к системе: ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Банк «Россия», Просвязьбанк, Новикомбанк и ВЭБ. 13 банков, включая Альфа-банк, находятся под блокирующими санкциями западных стран, которые также делают невозможными расчеты в валюте.