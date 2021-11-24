Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам, что Вашингтон ведет консультации с европейскими партнерами и Украиной.

«Мы обмениваемся информацией, разведданными. Мы готовы и готовимся к ряду нештатных ситуаций», – сказал он, охарактеризовав идущие переговоры как подробные, сообщает Голос Америки.

«Мы также дали понять, как нашим союзникам, так и Российской Федерации, что любые эскалационные или агрессивные действия со стороны России вызовут большую озабоченность у США, – указал Прайс. – Мы призвали к немедленному восстановлению прекращения огня на Донбассе, согласованному в июле 2020 года».

Представитель Госдепартамента отметил, что администрация Джо Байдена продемонстрировала, что она готова и способна использовать ряд инструментов для противостояния «вредоносным действиям» России.

«Мы без колебаний воспользуемся этими инструментами при необходимости и в будущем», – заявил Прайс, не вдаваясь в детали.