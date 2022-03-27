Белый дом пояснил слова президента США Джо Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, что российский лидер «не может оставаться у власти», отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.

Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации в Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране.

В конце выступления Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

«Точка зрения президента заключалась в том, что (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона. Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима», — пояснил журналистам позднее представитель Белого дома.