США заявили в воскресенье, что рассматривают как «интересный сигнал» недавние заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына, что он готов «как к диалогу, так и к конфронтации», но Вашингтон все еще ждет прямого сообщения от Пхеньяна, чтобы начать переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы рассматриваем его комментарии как интересный сигнал и будем ждать, последуют ли за ними более прямые сообщения, обращенные к нам, о потенциальном движении вперед», – заявил, как сообщает Голос Америки, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью ABC News.

«Президент Джо Байден дал понять, что США готовы включиться в принципиальные переговоры с Северной Кореей для решения проблемы ядерной программы Северной Кореи с конечной целью в виде полной денуклеаризации Корейского полуострова», – заявил Салливан в интервью.

Ким Чен Ын поручил своему правительству готовиться «как к диалогу, так и к конфронтации» с США, сообщили в пятницу государственные северокорейские СМИ. Это была его первая реакция на новую политику администрации Байдена в отношении Северной Кореи.