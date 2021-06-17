Президент США Джо Байден в ходе двустороннего саммита РФ-США открыто бросил вызов своему российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, Вашингтон обрисовал Москве «ясные пределы» действий, которые считает неприемлемыми в киберпространстве.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее состоялись отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.