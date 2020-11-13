Белорусский журналист: Объективно пока видно, что протесты угасают

Координационный совет белорусской оппозиции разработал два сценария транзита власти к Светлане Тихановской — один на основе договоренностей с Александром Лукашенко, чтобы он согласился на мягкий вариант утраты власти, а другой — если он откажется — путем принесения присяги Тихановской, создания параллельных структур и органов власти и признания их легитимности народом.

Народное антикризисное управление (НАУ), сформированное с одобрения Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, разработало два сценария транзита власти в Беларуси, сообщает тамошний портал Naviny.by. Документ, описывающий эти сценарии, опубликовал в своем телеграм-канале член президиума КС Павел Латушко.

В нем отмечается, что сценарии разработаны «с учетом поствыборной ситуации в Беларуси и окончательной утраты легитимности президентской власти» и являются базовыми, а значит, «могут быть положены в основу с учетом иных предложений со стороны демократических сил и общества».

Для осуществления конституционного варианта транзита власти, как указано в первом сценарии, необходимо, чтобы были выполнены условия для начала общественного диалога: прекращение насилия в отношении мирных граждан, освобождение всех политзаключенных, возбуждение уголовных дел против должностных лиц, причастных к преступлениям в отношении мирных граждан и фальсификации выборов.

Затем должен состояться общественный диалог с участием экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, КС, НАУ и «всех политических лидеров, подвергнутых репрессиям», с одной стороны и представителей Александра Лукашкенко с другой — «при содействии и гарантиях международных посредников».

Результатом этого диалога должны быть договоренности о прекращении полномочий Лукашенко, отставке всех должностных лиц, «по которым имеются доказательства причастности к преступлениям в отношении мирных граждан и фальсификации выборов».

После этого полномочия президента должны перейти к премьер-министру, которым становится Тихановская либо человек, находящийся под общественным контролем. Наделенный президентскими полномочиями премьер сформирует правительство антикризисного характера.

Затем должен быть сформирован новый состав Центризбиркома. Палата представителей должна назначить новые — свободные и демократические — президентские выборы, которые должны состояться в течение 40—70 дней с момента освобождения должности президента.

В документе отмечается, что при отсутствии готовности Лукашенко «двигаться к реализации конституционного транзита власти» должен быть применен «сценарий общественно-правового механизма».

В его основе лежит конституционный постулат о том, что «единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ».

В соответствии с этим сценарием Тихановская должна принести присягу народу в качестве президента «в присутствии широкой общественности и иностранного дипломатического корпуса с прямой трансляцией в СМИ».

После этого она должна назначить премьер-министра, сформировать антикризисное правительство, освободить от должностей лиц, «по которым имеются доказательства причастности к преступлениям в отношении мирных граждан и фальсификациям». Ей также надлежит распустить Национальное собрание и сформировать Национальный совет на базе КС, сформировать новый состав Центризбиркома и назначить новые выборы президента, которые должны пройти в течение 40—70 дней с момента ее вступления в должность.

Любопытно, насколько серьезны эти планы, и как к ним относятся в Беларуси? И вообще — прошло уже больше 3 месяцев как страна живет в перманентных протестах — что дальше, какие могут быть прогнозы?

Белорусский журналист (Гродно) Анджей Почобут:

— Влияние Координационного совета на белорусскую действительность очень ограничено. Протесты становятся менее интенсивными, фактически в областных городах, то есть в самых крупных городах, это уже локальные акции. Держится пока только Минск. Поэтому очевидно, что влияние Тихановской на вот это движение, на ситуацию в Беларуси – оно небольшое сейчас.

То есть, власть удержалась благодаря силовым структурам. Не видно никаких поползновений в этих силовых структурах, чтобы стать нелояльными в отношении Лукашенко. Поэтому перспектива, мне кажется, такая, что в ближайшее время ожидать каких-то перемен внутри Беларуси не стоит.

В среднесрочной перспективе у Лукашенко будут проблемы, в краткосрочной перспективе он власть удержит. Нет никаких оснований говорить, что в ближайшее время эта динамика изменится и наступит переломный момент. Да, это может случиться, если власть сделает какую-то ошибку и заново вспыхнет протестное движение. Но объективно пока видно, что протесты угасают.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— У Александра Лукашенко до сих пор не было особых стимулов «двигаться к реализации конституционного транзита власти» по сценарию белорусской оппозиции. Поэтому вариант с принесением присяги Светланой Тихановской в качестве президента и заявлением о создании оппозицией параллельных структур власти (сценарий «общественно-правового механизма») вполне возможен. Другое дело, что это само по себе вряд ли всерьез приблизит оппозицию к свержению Лукашенко – скорее, это будет сделано противниками белорусских властей, чтобы дополнительно мобилизовать сторонников и создать новый информационный повод, на который может обратить внимание зарубежная аудитория.

В целом, подобные протестные кампании могут быть достаточно длительными. Из белорусской новейшей истории можно вспомнить «Минскую весну» 1996 года, а, например, из украинской – кампанию «Украина без Кучмы», которая продолжалась с середины декабря 2000 года по весну 2001-го. В то же время, при наблюдавшемся до сих пор уровне протестной активности добиться отстранения Лукашенко от власти у оппозиции вряд ли получится. Характерно, что в стране по-прежнему наблюдается достаточно высокий уровень консолидации элит – случаи заявлений чиновников и дипломатов о поддержке протеста до сих пор оставались скорее исключением.

Не исключено, что поводом для роста протестной активности может стать смерть 31-летнего Романа Бондаренко, в избиении которого оппозиция обвиняет силовиков. Но пока нет оснований считать, что эта ситуация приведет к уходу действующего белорусского президента. Скорее — если не произойдет эксцессов, затрагивающих значительную часть населения Беларуси (например, крупных чрезвычайных ситуаций или единовременных масштабных кризисных явлений в экономике), а состояние здоровья самого Лукашенко позволит ему находиться в политической форме — на ближайшую перспективу он сможет сохранить власть.