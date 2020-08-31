Белорусский кризис «заквашен в Кремле и испечен в московской печке» — Александр Сытин

Политический кризис в Беларуси не имеет конца. Александр Лукашенко не собирается оставлять власть и уходить, а оппозиция не собирается оставлять улицы и добиваться его отставки. В попытках сохранить свою власть, Александр Григорьевич запросил у России резервной военной помощи в «случае обострения ситуации» на границе с натовскими странами.

При этом нужно отметить, что обостряет ситуацию с НАТО сам Лукашенко передвижением и опасными маневрами своих войск. При этом нужно сказать, что сам Лукашенко шел на выборы с антироссийской риторикой и обвинениями в сторону Кремля о том, что они хотят сменить белорусскую власть, а он пытается сохранить власть на лояльности к Кремлю.

Вчера у белорусского лидера был день рождения. Десятки тысячи креативных белорусов вышли на улицы «поздравить своего лидера» и еще раз сказать ему «Уходи!».

Российский политолог Александр Сытин, комментируя # ситуацию в Беларуси, сказал, что развитие событий указывает на неизбежность утраты Беларусью даже того призрачного суверенитета, которым она обладала, и к поглощению её Россией.

«В какой форме произойдет это поглощение, пока сказать трудно, но то, что это единственный реальный исход всех этих событий — мне очевидно», — считает он.

Аналитик также добавил, что никакой угрозы вторжения НАТО не существует и НАТО не проявляет никакой воли, в противном случае войска Альянса уже давно могли бы занять Беларусь, но они боятся Москвы, которая в этом случае неизбежно развязала бы войну на основании своей «обязанности» сделать это в рамках союзного государства и ОДКБ.

«Весь этот бред с союзным государством не что иное, как жестокая расплата Беларуси за властные амбиции А.Лукашенко, некогда вообразившего себя преемником слабеющего Б.Ельцина. Теперь эта космическая глупость отобьётся А.Лукашенко потерей власти, а стране — утратой суверенитета. А вот предпосылку для ввода русских войск в Беларусь при желании найти будет несложно, что, я полагаю, и будет сделано, если уже частично и тайно не сделано», — добавил эксперт.

Аналитик также убежден в том, что единственной силой, заинтересованной в белорусском кризисе, является Россия.

«У меня нет никаких сомнений в том, что сам этот кризис с протестными выступлениями «заквашен в Кремле и испечен в московской печке». При этом, как бы не складывалась личная конъюнктура для гипотетических «альтернатив» А.Лукашенко, все они, включая Тихановскую, предусматривают тесное сотрудничество с Кремлем.

К тому же, насколько мне известно, среди гипотетических альтернатив отсутствует более или менее заметный и радикальный политик право-националистического толка, а только такой политик мог бы составить реальный противовес тенденции «броска в пасть русского медведя». Все остальное — пустые хождения по улицам и столь же пустые разглагольствования», — резюмировал аналитик.