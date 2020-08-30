Белорусские спортсмены потребовали проведения новых выборов в стране

«Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступающие в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивающие интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан», – говорится в обращении.

Его авторы потребовали от властей освобождения политзаключенных, прекращения насилия со стороны силовиков, проведения расследования, наказания для виновных в издевательствах над участниками протестов и оказания всяческой помощи пострадавшим. (gordonua.com)