Белорусские следователи: задержанные россияне не собирались лететь в Стамбул

Представитель СК Беларуси Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ не собирались лететь в Стамбул, несмотря на наличие авиабилетов, передает ТАСС.

«Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались», — сказал Агафонов.

Он добавил, что, следствие рассматривает версию, что задержанные намеревались вылететь в Венесуэлу, на Кубу, в Сирию и Турцию.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Беларусь в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.