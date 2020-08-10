Белорусские правозащитники назвали число задержанных на митингах, есть погибший

Белорусские правозащитники сообщили, что 80 человек были задержаны в Белоруссии 8-9 августа. По данным правозащитников, десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Минске, один скончался.
На сайте правозащитного центра «Весна» приводится список из 80 фамилий, задержанных в Минске. Среди них наблюдатели на участках, активисты, члены штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, журналисты телеканала «Дождь».
Позже на сайте появилось уточнение по задержанным в столице Белоруссии и регионах.
«На 01.00 известны имена более 120 задержанных в столице и регионах 9 августа», — сообщается в Telegram-канале центра.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. (РИА Новости)