Белорусская оппозиция предложила вернуть Конституцию 1994 года

Белорусская оппозиция предложила вернуться к Конституции 1994 года, которая четко ограничивает число президентских сроков. Об этом в воскресенье, 23 августа, во время протеста в Минске заявил член координационного совета (КС) Павел Латушко, передает ТАСС.

«Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу», — сказал он.

Бывшие кандидаты в президенты обратились в Верховный суд Беларуси с просьбой признать недействительными итоги выборной кампании нынешнего года.

Латушко также сказал о намерении КС отозвать всех депутатов Палаты представителей Национального собрания, а также членов местных советов. КС также настаивает на отстранении всего руководства МВД Белоруссии. Латушко отметил, что в Следственный комитет направлено около 700 жалоб и заявлений пострадавшим от силовиков протестующих, отмечает Sputnik Беларусь.

Протесты в Беларуси продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.