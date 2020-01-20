Белоруссия решила отложить переговоры с Россией по нефти

Белорусская сторона решила приостановить переговоры с Россией по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Источники утверждают, что стороны пока не смогли прийти к консенсусу по тарифу на нефть и Белоруссия решила заморозить переговоры до момента, пока ставка не будет индексирована с 1 февраля в соответствии с межправсоглашением.

По словам одного источника, даже если Москва и Минск продолжат встречаться для обсуждения темы, то встречи переговоры скорее будут «номинальными».

«Бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы», — добавил источник.