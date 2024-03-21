Бельгия выделила Украине €200 млн на закупку боеприпасов в странах вне Евросоюза.

Как передает # со ссылкой на «Известия», об этом сообщил бельгийский премьер Александер Де Кроо.

«Мы вложили в это €200 млн. Мы действуем сообща со многими странами. Это общая закупка за пределами Евросоюза, которую координирует Чехия», сказал он.

По словам премьера, данная помощь финансируется за счет налоговых сборов с прибыли от инвестирования замороженных в Бельгии активов РФ. Де Кроо подчеркнул, что сделка будет проведена в ближайшее время.