Бельгия готовит извинения и репарации бывшим колониям

Специальная парламентская комиссия Бельгии изучает вопрос принесения официальных извинений бывшим колониям страны в Африке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийского академика, директора Королевского музея Африки Гидо Грисселса.

Сожаление, которое выразил король Бельгии Филипп по данному вопросу, дает возможность комиссии парламента подготовить официальные извинения, отметил Грисселс. По его словам, будет обсуждаться также возможность компенсаций и репараций для бывших колоний.

30 июля король Бельгии Филипп отправил президенту Конго Феликсу Чисекеди письмо с поздравлением по поводу 60-летия обретения независимости страны от Бельгии. В этом послании король впервые за всю бельгийскую историю выразил сожаления о колониальном режиме и порабощении.